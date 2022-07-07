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بعثة «زايد الإنسانية» تستقبل حجاج الخارج بمكة المكرمة
بعثة «زايد الإنسانية» تستقبل حجاج الخارج بمكة المكرمة
8 يوليو 2022 01:47

مكة المكرمة (وام) 

استقبلت بعثة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الحجاج الموفدين من خارج الدولة، في فندق حياة ريجنسي في مكة المكرمة، وذلك برعاية حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، وحضور ممثل عن البعثة الرسمية للحج من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والبعثة الإعلامية. وتعرف الحجاج القادمون من دول شتى على برامج المؤسسة الدائمة على مدار العام ونشاطها وسائر أعمالها. وساهمت المؤسسة، العام الجاري، بتقديم 400 منحة حج من خارج الدولة، ممن تنطبق عليهم شروط الحج كالحجاج المواطنين من داخل الدولة، من دون أي تمييز على أن تكون منحتهم لحج الفريضة، ولم يسبق لهم الحج سابقاً، علاوة على اللياقة الصحية التي تمكنهم من أداء المناسك. 
وألقى المدير العام للمؤسسة كلمة خلال اللقاء رحب فيها بالحجاج الضيوف، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأوضح دور المؤسسة في العمل الخيري والإنساني الذي يقوم على الوقف الذي أرسى أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله
الإمارات
الحج
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