بحث تعزيز التعاون بين جامعة دبي ومكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

زار وفد من مجلس أمناء جامعة دبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس الأمناء وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، مكتبة محمد بن راشد، للاطلاع على تجربتها الرائدة وخدماتها المتميزة إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية المشتركة التي تتصل بمجال اختصاص الجانبين.

وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي وموظفي مكتبة محمد بن راشد، على رأسهم الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، الذي أشاد بالزيارة مؤكداً: «حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز التعاون مع الشركاء لتحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولاسيما فئة الشباب وطلاب الجامعات بالإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة».

من جانبه، عبر ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة هذه القلعة العلمية والمعرفية والثقافية الشاملة التي تواكب العصر وتعبر عن الحكمة والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي تعتبر نقطة جذب جديدة في دبي وتساهم في دعم الكتاب العربي وتوثيقه.

مليون كتاب

قال ماجد الشامسي: إن دبي تثبت دائما أنها جديرة باحتضان الأنشطة والفاعليات والإنجازات الكبرى وتعتبر هذه المكتبة إحدى هذه الإنجازات والتي تم إنجازها ونحن نعيش أجواء نجاح إنجاز أخر هو نجاح إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن المكتبة التي تضم بين جدرانها أكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي تمثل هدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأجيال الحالية والقادمة وأن المكتبة تتميز بالشمول والسلاسة في عمليات الحصول والاطلاع على الكتب والوثائق والمخطوطات.