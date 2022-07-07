شرطة أبوظبي تصدر تنبيها للسائقين

أصدرت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، تنبيها للسائقين من أجل "توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة".

ودعت الشرطة السائقين، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي