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فتح باب التسجيل بـ «قيادات الأمن الإلكتروني»
فتح باب التسجيل بـ «قيادات الأمن الإلكتروني»
8 يوليو 2022 01:47

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي الرقمية متمثلة بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عن فتح باب الانتساب للدفعة الثانية من برنامج قيادات الأمن الالكتروني، والذي سيمتد حتى 20 يوليو 2022.
وسوف يتضمّن برنامج «قيادات الأمن الإلكتروني» تنظيم سيناريوهات تطبيقية لقادة أمن المعلومات تحاكي المخاطر الإلكترونية العالمية المحتملة الحدوث، ويوفّر بيئة واقعية وفعّالة لاختبار قدرات الأمن الإلكتروني، بهدف تطوير خبرات المشاركين في البرنامج وتدريبهم على التعامل باحترافية تامة مع المخاطر السيبرانية على اختلافها.
وأكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن البرنامج ينسجم مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي تركز على تعزيز الابتكارات التكنولوجية لدعم وحماية منظومة الخدمات الرقمية الشاملة على المدى الطويل واستشراف كافة احتياجاتها من الحلول المتقدمة، التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن. وأضاف بأن جهود «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني» تسهم في تصميم أدوات متطورة تكرس هذا التوجه، وتؤسس لجيل جديد من خبراء ومختصي الأمن السيبراني بجميع جوانبه ووفق أفضل المعايير العالمية المتبعة ضمن هذا الإطار.
من جهتها، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة أمن المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن البرنامج يأتي ضمن المبادرات المتخصصة العديدة التي يطوّرها مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، بهدف تعزيز الكفاءات في هذا المجال الحيوي.

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دبي الرقمية
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الأمن الإلكتروني
مركز دبي للأمن الإلكتروني
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