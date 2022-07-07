عمر العلماء: الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية لتصميم حلول ذكية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وبناء شراكات إيجابية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص لتصميم وإيجاد حلول ذكية تقوم على البرمجة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك بمناسبة اختيار مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين 24 طالباً لبرنامج سباق «لهجة» من مئات المتقدمين، وينظم بالتعاون مع شركة «سيسكو»، بهدف تنمية الكوادر الشابة من طلاب الجامعات في مجال البرمجة وتدريب المنتسبين على استحداث مشكّل آلي للكلمات والجمل العربية ليحل الذكاء الاصطناعي والتشكيل الآلي محل إعراب الكلمات بشكل مستمر.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن برنامج سباق لهجة الأول من نوعه يأتي تماشياً مع خطط الدولة للتحول الرقمي والاعتماد بشكل أكبر على مجالات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الأنظمة الحياتية وتحسين جودة حياة المجتمع بطرق رقمية ذكية وإشراك الأفراد والمجتمع في رحلة التطوير والارتقاء بالاقتصاد الرقمي للدولة والاستعداد لمستقبل ذكي في كافة القطاعات.

وتضم قائمة الطلاب الذين تم اختيارهم من مختلف جامعات الدولة «عبدالله الهاشمي، وفاطمة العوضي، ومريم الزعابي، وفواغي الهاشمي، وشما المازمي، وخالد الهاشمي، ومحمد الزعابي، وعمار سوسو، وخالد العور، ومحمد تميم، ونور رابح، وأميرة النشار، ومحمد اليافعي، ومريم النقبي، ونوف العباسي، وراما الخوبي، ويزن بدراساوي، وأحمد الظنحاني، وأحمد سعيد، وشهد فكري، ومحمد اليماحي، ومريم الدهماني، ورغد الدماني، وإيهاب منصور».