ناعمة المنصوري: تكريم الشيخة فاطمة تتويج لمسيرة زاخرة بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة، يأتي تتويجا لجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية عبر مسيرة ممتدة زاخرة بالإنجازات الملهمة في تعزيز مكانة المرأة على مستوى العالم.

وقالت في تصريح لها: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لتمكين المرأة قدمت للعالم نموذجا استثنائيا ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين الذي حققت فيه الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، إنجازات ومكانة عالمية مرموقة، تجلت بحضور ومشاركة المرأة إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المناصب القيادية على مستوى العالم.

وأضافت سعادتها أن تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارات نهج راسخ في مسيرة الوطن التنموية والحضارية منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسارت على نهجه القيادة الرشيدة ليشكل تمكين المرأة جوهر مسيرة الإمارات لتعزيز النهضة الشاملة خلال الخمسين عاما المقبلة.

وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أم الإمارات على هذا التكريم المستحق.. مشيدة بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة.