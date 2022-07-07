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علي الشامسي: الشيخة فاطمة داعم رئيس لمسيرة المرأة الإماراتية
علي الشامسي: الشيخة فاطمة داعم رئيس لمسيرة المرأة الإماراتية
8 يوليو 2022 01:48

أبوظبي (وام)

توجه معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على تكريم سموه للهيئة بمناسبة حصولها على أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين «على مستوى الهيئات والمؤسسات» وذلك ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى الاتحادي. وأكد معاليه - في تصريح بهذه المناسبة - أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» هي الملهم الحقيقي والداعم الرئيس لمسيرة المرأة الإماراتية حيث أرست المبادئ الأساسية لمسيرتها المبارك في الدولة وظلت داعمة وموجهة وراعية لجميع المؤسسات في سبيل تحقيق ذلك البرنامج الطموح. 
وأشاد معاليه بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمبادرات المحلية والعالمية لسموها خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف المجلس وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

علي الشامسي
الشيخة فاطمة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
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