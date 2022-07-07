الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة أوروبية للأداء المميز
راشد الرميثي وسعود النيادي خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
8 يوليو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

منحت الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة في سويسرا هيئة البيئة في أبوظبي جائزة التميز عن الفئة الذهبية لإدارة الجودة للعام 2022، وذلك تقديراً لأدائها المميز، واعتمادها لأعلى معايير الجودة خلال تنفيذها لقائمة طويلة من البرامج والمبادرات المبتكرة والتي حققت من خلالها العديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتعد الهيئة المؤسسة البيئية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعتبر أرفع جائزة في نموذج التميز في الجودة تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة.
مثَّل الهيئة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في برشلونة مؤخراً راشد الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وسعود النيادي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين. وتم خلال الحفل، الذي أقيم في فندق ماريوت برشلونة، تكريم 43 شركة وإدارة عامة ومنظمة تمثل 38 دولة وقطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، والأمريكيتين، وأفريقيا، وأستراليا. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة «إن الحصول على الجائزة الذهبية للتميز لإدارة الجودة من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة هو دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأننا نجحنا في ترك أثر واضح في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع. ستكون هذه الجائزة بمثابة تذكير بأننا بحاجة إلى الحفاظ على معايير الجودة التي يتم تطبيقها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في جميع مساعينا المستقبلية، والسعي دائمًا لاستخدام العمليات والأنظمة الحديثة المتطورة لتعزيز جهودنا للحفاظ على البيئة».

بيئة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة أبوظبي
هيئة البيئة
سويسرا
آخر الأخبار
خورفكان في هولندا 24 يوليو
الرياضي
خورفكان في هولندا 24 يوليو
اليوم 10:31
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
الرياضي
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
اليوم 10:10
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
عربي ودولي
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
اليوم 10:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©