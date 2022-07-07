«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة أوروبية للأداء المميز

أبوظبي (الاتحاد)

منحت الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة في سويسرا هيئة البيئة في أبوظبي جائزة التميز عن الفئة الذهبية لإدارة الجودة للعام 2022، وذلك تقديراً لأدائها المميز، واعتمادها لأعلى معايير الجودة خلال تنفيذها لقائمة طويلة من البرامج والمبادرات المبتكرة والتي حققت من خلالها العديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتعد الهيئة المؤسسة البيئية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعتبر أرفع جائزة في نموذج التميز في الجودة تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة.

مثَّل الهيئة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في برشلونة مؤخراً راشد الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وسعود النيادي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين. وتم خلال الحفل، الذي أقيم في فندق ماريوت برشلونة، تكريم 43 شركة وإدارة عامة ومنظمة تمثل 38 دولة وقطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، والأمريكيتين، وأفريقيا، وأستراليا. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة «إن الحصول على الجائزة الذهبية للتميز لإدارة الجودة من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة هو دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأننا نجحنا في ترك أثر واضح في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع. ستكون هذه الجائزة بمثابة تذكير بأننا بحاجة إلى الحفاظ على معايير الجودة التي يتم تطبيقها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في جميع مساعينا المستقبلية، والسعي دائمًا لاستخدام العمليات والأنظمة الحديثة المتطورة لتعزيز جهودنا للحفاظ على البيئة».