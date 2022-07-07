مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الإماراتية - الكندية المشتركة

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مراسم التوقيع الافتراضي على مذكرة التفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات وكندا.

ترأس اللجنة من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومن جانب كندا معالي روب أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية.

شهد مراسم التوقيع فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا ومارسي جروسمان سفيرة كندا لدى الدولة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم قال الرقباني: «ترتبط دولة الإمارات وكندا بعلاقات وثيقة وتعمل الدولتان منذ فترة طويلة على مواصلة التنمية الاقتصادية والتعاون السياسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لعلاقاتهما.. وسيعمل بلدانا من خلال اللجنة الإماراتية الكندية المشتركة على تعزيز الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.. نرحب بهذه الخطوة المهمة في العلاقات الإماراتية الكندية ونتطلع إلى النتائج المثمرة لهذا التعاون».

الشراكة الاقتصادية

قالت جروسمان: « يسعدني أن أشهد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكندا وتعكس هذه المذكرة الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعاوننا في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، وتمكين المرأة، والسلام والأمن.. ويمثل اليوم بداية فصل جديد في علاقتنا بينما نمضي قدمًا معًا لبناء عالم أفضل وأكثر أمانًا». وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي وتطلعهما إلى عقد الجولة الأولى من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكندا.