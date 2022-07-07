الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شخبوط بن نهيان: حريصون على تعزيز الشراكات مع المملكة المتحدة
شخبوط بن نهيان وأماندا ميلينغ خلال اللقاء (وام)
8 يوليو 2022 01:47

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، معالي أماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية. بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير علاقات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز التقدم والازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين.. وناقشا التطورات الأخيرة وسبل دعم الاستقرار في المنطقة وأهم المستجدات على الساحة الأفريقية.  وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع المملكة المتحدة الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة. من جهتها أشادت معالي ميلينغ بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكدة وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. 

شخبوط بن نهيان
الإمارات
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
خورفكان في هولندا 24 يوليو
الرياضي
خورفكان في هولندا 24 يوليو
اليوم 10:31
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
الرياضي
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
اليوم 10:10
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
عربي ودولي
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
اليوم 10:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©