«الاتحاد النسائي» يختتم فعاليات معرض «تجوري»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الاتحاد النسائي العام أمس بالتعاون مع مستشفى «أن أم سي رويال» للمرأة، فعاليات معرض «تجوري»، الذي أقيم بمقر الاتحاد النسائي العام على مدار 5 أيام، بمشاركة 41 علامة تجارية من المشاريع الشبابية الوطنية، المتنوعة من مجوهرات وملابس ومأكولات وضيافة وعطور ودخون.

وجاء تنظيم معرض «تجوري»، ضمن المبادرات التي يطلقها الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في إطار جهوده الحثيثة ودوره الوطني في دعم وتمكين رائدات الأعمال الإماراتيات ورفد أعمالهن بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق، لتنمية مشاريعهن وتعزيز مساهمتهن في التقدم والتنوع الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «حرص الاتحاد النسائي العام على تنظيم معرض «تجوري» انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت تنمية وتمكين المواطن في مقدمة اهتماماتها، وعلقت على رواد الأعمال آمالاً كبيرة، ورسخت أهمية ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق مزيد من المرونة والاستدامة والابتكار في الاقتصاد الوطني وفق مبادئ وأهداف الخمسين، لذلك تتواصل جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم المشاريع الريادية التي تقودها المرأة الإماراتية وتزويدها بكافة مقومات النجاح التجاري المستدام».

وأشادت برعاية مستشفى «أن أم سي رويال» للمرأة لمعرض «تجوري»، والتي تواصل بها تعاونها المخلص لدعم وتمكين المرأة، مضيفة «يسعدنا أن نعرب عن تقديرنا وامتناننا لجميع شركائنا الاستراتيجيين الذين لم يتوانوا يوماً عن تقديم كل إمكاناتهم لخدمة المرأة والدفع بمسيرتها المزدهرة لمستويات أرحب من التطور والريادة». وبدورها تقدمت الدكتورة ميسون الكعبي، المدير العام للمستشفى بجزيل الشكر لنورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام على إتاحة الفرصة للمشاركة في معرض تجوري.

وأشارت بالذكر إلى الدور الذي يقوم به المستشفى للمشاركة في الفعاليات المجتمعية وتثقيف المرأة من أجل الحفاظ على صحتها ورعايتها بالعناية والاهتمام بها على مدار الساعة حيث إننا نسير على خطى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فهي خير مثال نحتذي به لدعم المرأة وتمكينها.

مبادرات

أعربت رائدات الأعمال المشاركات في معرض «تجوري» عن بالغ شكرهن واعتزازهن بمبادرة الاتحاد النسائي العام الكريمة، مؤكدات استفادتهن الكبيرة من انضمامهن للحدث وباقي المبادرات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام والتي تعنى بمشاريعهن، الأمر الذي يقدم الدعم والترويج لخدماتهن والتسويق لمنتجاتهن، وكذلك اكتساب المهارات والخبرات.