البواردي يستقبل وزير القوات المسلحة البريطاني

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس معالي جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطاني الذي يزور البلاد حالياً.

حضر اللقاء مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. ورحب معاليه - في بداية اللقاء بالوزير الضيف والوفد المرافق - مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين. وتبادل معاليه والوزير الضيف الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى المستجدات والتطورات الدولية.