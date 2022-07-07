برنامج دعم «الإنجليزية» لتحسين مهارات «إمسات»

دينا جوني (دبي)

انتهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من تطبيق برنامج دعم مكثّف لطلبة الثاني عشر في اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية، بالتعاون مع كليات التقنية العليا.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بمواد ومصادر تعليمية لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وتعزيز فرصهم في الوصول على الأقل للحدّ الأدنى المطلوب في اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» المقررة على الطلبة لتحسين فرص قبولهم في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الطلبة ودعمهم في صقل مهاراتهم ورفع إمكانياتهم اللغوية في اللغة الإنجليزية، وبدعم كامل من أولياء الأمور. وقد طبقّت «تعليم» البرنامج حضورياً وخلال الإجازات الفصلية الماضية في مختلف فروع كليات التقنية العليا، وفق جدول زمني حددته كل جامعة على حدة.

واستهدف البرنامج طلبة الثاني عشر الذين تقدموا لاختبارات مسحية في تقييم المستوى باللغة الإنجليزية ولم يحققوا المستوى والدرجة المطلوبة. وقد امتد البرنامج من فبراير الماضي لغاية أواخر يونيو شاملاً الإجازة الفصلية، بواقع 64 ساعة تدريبية. وقد استمر الطلبة في التدرب إلى أن تحسّن مستواهم باللغة الإنجليزية بما يعادل 1100 درجة في الـ«إمسات». ومنحت «تعليم» الطلبة الذين أنهوا البرنامج، فرصة العودة واستكمال التدريب إذا ما رأى القيمين على البرنامج ضرورة عودتهم للمحافظة على مستواهم في اللغة الإنجليزية.

وأشارت «تعليم» أن البرنامج ليس إلزامياً، خصوصاً بالنسبة للطلبة الحاصلين على درجة الاجتياز في الـ«إمسات»، إلا أن الطلبة وأولياء الأمور أبدوا التزاماً في حضور البرنامج، خصوصاً أن الحصص تركز على تنمية مهارات الطلبة في الاختبار القياسي.

وتكفلت مؤسسة الإمارات للتعليم بتكاليف البرنامج، فيما انحصرت مسؤولية أولياء الأمور في التوصيل إلى مقر الكليات، ودعم الأبناء في المواظبة على الحضور وتشجيعهم وتحفيزهم. ويعدّ اجتياز اختبار «إمسات» شرطاً أساسياً للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وبعض الجامعات الخاصة.

وتطبق وزارة التربية والتعليم منذ سنوات اختبار الإمارات القياسي «إنجاز الثاني عشر»، الذي يقيس معلومات ومهارات الطلبة بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي.

وتوسعت الوزارة العام الماضي في اختبار «إنجاز» ليشمل خريجي الثانوية الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والموظفين الراغبين بالترقية الوظيفية.

و«إنجاز» عبارة عن اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة. وتعدّ تلك الاختبارات القياسية في «إمسات» معياراً للقبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة، وبديلاً لاختباري «توفل» و«آيلتس» في عدد من جامعات الدولة.