المصطفى محمد إنجيه بطل تحدي القراءة العربي في موريتانيا

دبي (الاتحاد)

حصد الطالب المصطفى محمد إنجيه بالصف الثالث عشر في مدرسة آفاق المستقبل لقب البطولة في تحدّي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد منافسة جمعت 53,089 طالباً وطالبة من 725 مدرسة تحت إشراف 980 مشرفا.

وتم إعلان فوز المصطفى محمد إنجيه خلال فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، والتي أقيمت برعاية عالي سلي سوماري، الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا.

وإلى جانب الفائز الأول، ضمت قائمة العشرة الأوائل للتحدي هذا العام كلاً من سيد أحمد تابلنكو في الصف 13 بمدرسة آفاق المستقبل، وباب محمد سيد محمد أعمر بلول من الصف الـ 13 في الثانوية العربية، وزينب المصطفى مسكه من الصف الـ 11 في الثانوية العربية، والمختار ديدي من الصف الـ 13 في الثانوية العربية، وعبدالله خطري من الصف الـ 13 في ثانوية التقى، والطيب سيد السباعي من الصف الـ 13 في الثانوية العربية، وعبد الله محمد محمود عبد الله من الصف الـ 13 في ثانوية البنين، وروكي موسى كي من الصف الـ 12 في ثانوية البنين، ومريم محمد محمد عبد الله من الصف الـ 13 في الثانوية العربية.

أما على صعيد المدارس المتميزة، فقد حلت في المركز الأول مدرسة آفاق المستقبل تبعتها مدرسة الضيافة في المركز الثاني، بينما نالت مدرسة التقوى المركز الثالث. ونال الخليفة الشيخ حم أكبير من منطقة نواكشوط الغربية التعليمية المركز الأول، في حين نال أبوبكر سيدي من منطقة نواكشوط الجنوبية التعليمية المركز الثاني.

وبهذه المناسبة قال عالي سلي سوماري، الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا: إن موريتانيا تحت قيادة رئيسها فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، وضعت التعليم وإصلاح منظومته على رأس أولوياتها من خلال عمل شامل لتطوير المدارس والبنى التحتية ومناهج التعليم وزيادة الإنفاق على القطاع، وتشكل العناية باللغة العربية ركيزة أساسية في هذا المجال لبناء أجيال جديدة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وتوجه معاليه بالتهنئة لجميع المشاركين في تحدي القراءة العربية من طلاب موريتانيا، مثمنا ما تقدمه مبادرات محمد بن راشد العالمية في سبيل استعادة اللغة العربية مكانتها المعرفية الرائدة دوليا.

من ناحيتها قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «لموريتانيا دور تاريخي في حفظ الحضارة واللغة العربية ونقلهما إلى آفاق جديدة جغرافيا ومعرفيا، ولطالما كانت بلاد شنقيط مركز إشعاع حضاري وثقافي للعالم العربي في ما صانته ونقلته من مخطوطات وآداب وعلوم عربية، ونأمل أن يكون تحدي القراءة العربي مساهما إضافيا في تعزيز موقع اللغة العربية في موريتانيا وتأكيد دورها في حاضر ومستقبل أجيالها».