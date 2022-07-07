رقابة مكثفة على الأسواق في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة حملاتها الميدانية في أسواق المواشي ومنشآت بيع الدواجن واللحوم، والتي تشهد إقبالاً من قبل أفراد المجتمع لتوفير مستلزمات العيد.

ووجهت الصحة العامة المفتشين للتواجد في مختلف المنشآت العاملة في الإمارة للتحقق من مدى تقيدها بمختلف تدابير الصحة العامة التي تضمن تقديم الخدمات للجمهور المستهلك مستوفية الاشتراطات وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتعزز الخدمات المقدمة في المنشآت.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ «الاتحاد»: إن الإدارة وضعت خطة مسبقة للاستعداد واستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تخصيص المفتشين لتنفيذ الزيارات الميدانية على المنشآت كافة والعمل على دعوتها التقيد التام بمختلف اشتراطات الصحة العامة لتقديم أفضل أنواع الخدمة والمنتجات للجمهور خلال هذه الفترة من العام التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل المستهلكين. وذكرت أن الإدارة نفذت حملات على مختلف المنشآت وسيتم التركيز بشكل كبير على محال بيع الدواجن واللحوم وسوق المواشي بشكل خاص نظراً إلى توجه الأهالي من أفراد المجتمع على اختلافهم نحو شراء الذبائح والأضاحي التي يتم ذبحها على مدار أيام العيد من أجل التحقق من سلامة كافة الحيوانات المعروضة في الأسواق للاشتراطات الصحية وخلوها من الأمراض.

وأشارت إلى أن الصحة العامة وجهت عدة إجراءات إلى سوق المواشي خلال هذه الفترة منها توفير عدد 3 مراقبين وطبيب بيطري طوال فترة دوام السوق المحددة من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء، وذلك بهدف التأكد من سلامة كافة الأغنام والحيوانات وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية. وأضافت: أن تواجد المراقبين يأتي كذلك بهدف تقديم العون والمساعدة للأهالي المتجهين إلى الأسواق الراغبين في الشراء واختيار الأضاحي المناسبة المستوفية الاشتراطات.

وكشفت أن سوق المواشي شهد إنجاز المرحلة الأولى من أعمال الصيانة التي شملت المرافق والحمامات وستتم صيانة الشبرات في المرحلة القادمة.

وذكرت أن الإدارة على اتم الاستعداد لاستقبال ملاحظات وشكاوى الأهالي واقتراحاتهم المتعلقة بالأسواق التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، خاصة خلال أيام العيد للعمل على التحقق من صحة الشكوى المقدمة والعمل على توجيه المفتشين المعنيين بالسوق والعمل على متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الى ذلك، أعلنت دائرة البلدية أوقات العمل في المقاصب والأسواق خلال يوم عرفة والعيد والتي تتطلب مضاعفة الجهود وتمديد فترات العمل لتلبية الاحتياجات والاستعداد التام لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن للأفراد المستهلكين.

وذكرت أن المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل يوم عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساء وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 08:00 مساءً وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً.

أوقات العمل

يعمل سوق المواشي يوم عرفة من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 08:00 مساءً وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، والرقابة والتفتيش

على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور الحية على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد.

وكشفت أن أسواق البلدية مثل أسواق الأسماك واللحوم والدواجن تباشر عملها خلال أيام العيد حسب الدوام الرسمي ويتواجد المراقبون خلال تلك الفترة، وبالنسبة لمطار رأس الخيمة الأطباء متواجدون على مدار الساعة لتغطية جميع الرحلات خلال العطلة ومنفذ الدارة الحدودي أول أيام العيد سيتم العمل بالمنفذ خلال العطلة.