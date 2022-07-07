68 طن لحوم حمراء في «واجهة دبي البحرية»

شروق عوض (دبي)

أكد محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية في دبي، أنّ الماركت يوفر 68 طناً من اللحوم الطازجة والمبردة طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، أي ما يعادل 17 طناً يومياً من جميع أنواع اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة من أستراليا وأميركا والبرازيل ونيوزيلندا والهند وباكستان وغيرها.

وأوضح المدني في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن ماركت الواجهة البحرية على أتم الاستعداد لاستقبال المستهلكين طيلة أيام إجازة عيد الأضحى، حيث أعدّ خطة مرتكزة محاورها على تنظيم زيارات ميدانية دورية، بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي، للتأكد والتحقق من أسعار السلع وتوفرها بكثرة في الماركت، والمراقبة المستمرة على مدار 24 ساعة على الغذاء من قبل الجهات المختصة مثل بلدية دبي وشركة «بالس بيري» المتمرسة بأمن وسلامة الأغذية والتي تعاقد الماركت معها، لضمان أفضل الممارسات في بيع السلع الطازجة.

محمد المدني

أنشطة ترفيهية

وأكد أن الماركت يستضيف مجموعةً من الأنشطة الترفيهية احتفالاً بعيد الأضحى المُبارك، اعتباراً من يوم السبت 9 يوليو حتى يوم الاثنين 11 يوليو، حيث سيحتضن مجموعةً من الفعاليات الداخلية والخارجية المتنقلة خلال الأيام الثلاثة للمناسبة، ليتيح للزوّار الاستمتاع بأنشطة ترفيهية وسط أجمل الأجواء العائلية على ممشى ماركت الواجهة البحرية، وسلسلة من عروض الأداء الإيمائي المُسلّية والتفاعلية داخل الماركت، بالإضافة إلى عروض رقص العيالة التقليدي، كما يقدم ماركت الوجهة البحرية لزوّاره بهذه المناسبة عرض «كل واربح» المميز، والذي يستمر حتى 31 يوليو ويتيح للمتسوقين فرصة ربح 10 آلاف درهم إماراتي عند إنفاق أكثر من 50 درهماً إماراتياً على الأطباق الشهية في المطاعم المشاركة، حيث يمكن لضيوف الوجهة المشاركة في السحب على الجائزة القيّمة من خلال ختم فواتيرهم واستلام إيصال من مكتب خدمة العملاء.

50 مليون زائر

وقال: «إن ماركت الواجهة البحرية يحتفل هذا العام بمرور خمس سنوات على تأسيسه، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 50 مليون زائر منذ تأسيسه عام 2017، حيث بدأ كسوق خارجي صغير، وأصبح الآن منشأة حديثة مُجهزة بأحدث تقنيات الصحة والسلامة والنظافة، مما أدى إلى زيادة الإقبال وولاء العملاء، حيث أثبت الماركت نفسه كواجهة دبي الرائدة للمأكولات الطازجة، كما أنه يقدم خيارات البيع بالتجزئة ومنافذ للمأكولات والمشروبات، ويوفر أيضاً أجود أصناف المأكولات الطازجة من الفواكه والخضار، وصولاً إلى الدواجن والمأكولات البحرية على ممشى الواجهة البحرية الذي يتيح باقة من تجارب الطعام الأصيلة وسط أجواء هادئة وإطلالات ساحرة».

دعم 300 صياد

أشار المدني إلى أن الماركت يقدم الدعم لأكثر من 300 صياد محلي من خلال توفير إمكانية الوصول المباشر للمُشترين لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات البحرية الطازجة مباشرةً من المصدر، بالإضافة إلى إطلاق السوق مؤخراً رصيفاً جديداً لقوارب الصيد التقليدية الكبيرة، والتي تتيح للصيادين تفريغ حمولتهم اليومية من الأسماك مباشرة في الماركت بدلاً من التفريغ في الميناء ونقلها بالشاحنات، وبالتالي تقليل سلسلة التوريد وزيادة الكفاءة.

وأكد على أن الماركت يحتضن شراكات غذائية محلية هادفة طويلة الأجل، حيث يقدم المأكولات البحرية والأسماك الطازجة في دبي بأسعار تنافسية، كما يجذب الطهاة المشهورين وأكبر الأسماء في مجالات الضيافة والأغذية والمشروبات، ويقدم خدماته لجميع سلاسل الفنادق الكبرى ومحلات السوبر ماركت.