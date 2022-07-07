بلدية الشارقة تعلن انتهاء استعداداتها لاستقبال العيد

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت بلدية مدينة الشارقة انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة، سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أو تنظيم حملات مكثفة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل فرق التفتيش التي تواصل العمل على مدار الساعة، فضلاً عن متابعة الأضاحي في مسلخ الشارقة للتأكد من سلامتها.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية استعدت بكافة إداراتها المعنية وفرق عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط عمل تعزز من دور البلدية في تقديم أفضل الخدمات للجمهور ومتابعة كافة الملاحظات، فضلاً عن أداء دورها الرقابي والتوعوي لتوفير الأجواء المثالية للقاطنين والزوار، في ظل ما تتمتع به الإمارة الباسمة من مظهر حضاري جميل ومتميز وخدمات نوعية ذات كفاءة عالية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت عدداً من الأطباء البيطريين في مسلخ الشارقة وزيادة عدد ساعات العمل لمتابعة الإقبال الكبير على ذبح الأضاحي، حيث يقوم الأطباء بفحص الأضحية قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وصحتها، وخلوها من أية أمرض بهدف تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلكين، مشيراً إلى أن البلدية ستكثف من رقابتها على شحنات المواشي الوراد ة من منفذ ميناء خالد، حيث تشرف البلدية على المحجر الخاص بالمواشي في المنفذ وتقوم بالتعقيم والتطهير عند الضرورة تفادياً لأية أمراض.

عبيد الطنيجي

وأفاد الطنيجي أن هناك جولات تفتيشية مكثفة على منشآت تحضير الأطعمة كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات للتأكد من التزامها بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها البلدية سابقاً، كما شكلت البلدية فريقاً آخر للتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزامها هي الأخرى بضوابط العمل، خصوصاً وأن هذه المنشآت كافة تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم تشكيل فريق آخر من المفتشين لرصد أية سلوكيات سلبية أو مشوهة للمظهر العام، وضبط القصابين الجائلين الذين تحذر البلدية من التعامل معهم أو الاستعانة بهم، لما يشكلونه من خطر على الصحة نظراً لعدم خضوع الذبيحة للفحص والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن عدم توفر الخبرة الطبية لديهم للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايتهم بالشروط الشرعية للذبح، وعدم ضمان خلوّهم من الأمراض المُعدية التي من الممكن أن ينقلها من خلال الذبيحة، كما أنهم لا يلتزمون بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ونظافة المواد المستخدمة وهو ما يسبب مخاطر على صحة المستهلك.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ستشمل التأكد من منع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال، لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، حيث تمنع البلدية بيعها وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها، كما تحذر من استخدامها وتحرص على توعية الجمهور بذلك.

ونوّه مدير عام البلدية إلى أن المواقف العامة ستكون مجانية أول وحتى ثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء التي توضح ذلك، ما يعكس حرص البلدية على توفير المواقف العامة للجمهور في الأماكن والمناطق السياحية والتجارية، خصوصاً وأنها تشهد إقبالاً خلال العيد، مشيراً إلى أن البلدية تحث الجمهور على عدم إساءة استخدام المواقف.

وأشار إلى أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الجمهور وفق تدابير وقائية وضوابط، حيث تفتح أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما يستقبل منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة منتصف الليل.