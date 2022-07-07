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بلدية عجمان جاهزة لاستقبال عيد الأضحى
بلدية عجمان جاهزة لاستقبال عيد الأضحى
8 يوليو 2022 01:48

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إكمال كافة التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ستستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح. وأوضحت الدائرة أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام العيد حيث سيفتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد التالية من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيته لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب. 
وأعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك من يوم الجمعة 8 يوليو إلى الاثنين 11 يوليو. 

بلدية عجمان
عجمان
الإمارات
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
دائرة البلدية والتخطيط
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