شرطة رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شرطة شرطة رأس الخيمة، استكمال إجراءات الجاهزية والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر 89 دورية شرطية، في كافة أنحاء الإمارة، لمراقبة الطرق والأسواق والمصليات والأحياء السكنية وغيرها من المناطق الحيوية.

ووجه اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وتركيزها على مناطق المصليات والأسواق، لمكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية، مؤكداً بأن جميع مراكز الشرطة الشرطة الشاملة في مناطق اختصاصها، مستعدة للتعامل مع كافة البلاغات، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية لأفراد الجمهور.

وناشد السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، لافتاً إلى أن جميع أجهزة ومراكز شرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد للإجابة على كافة استفسارات الجمهور، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، على مدار الأربع والعشرين (24) ساعة يومياً، كما أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي البلاغات الطارئة والجنائية على الرقم (999).

كما دعا قائد عام الشرطة، الأهالي وأولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم في فترة العطلة والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية دون العبث بالألعاب والمفرقعات النارية التي قد تودي بحياتهم، منوهاً على مرتادي البحر والشواطئ التقيد بالأماكن المخصصة للسباحة، والالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للتيارات المائية البحرية، أو حالات الغرق لمن لا يحسن السباحة، مشدداً على ضرورة عدم ترك الأطفال دون رقابة وتوفير متابعة خاصة، مع الالتزام بارتداء سترة النجاة للصغار والكبار.

وأضاف علي بن علوان أن الإنقاذ البحري سيزيد من عدد الدوريات التي تجوب شواطئ الإمارة وتراقب الوضع عن كثب، مؤكداً أن مضاعفة الجهود مستمرة بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، متمنياً أن تشهد كافة طرقات ومناطق الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى، انخفاضاً في عدد الحوادث المرورية والمخالفات الأمنية والمسلكية.