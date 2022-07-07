«التنمية الأسرية» تنظم ورشة حول الفرحة بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية أمس ورشة «كيف تجعل من عيدك يوماً لا ينسى؟» ضمن خدمة التوعية التثقيف الأسري.. وذلك بهدف المشاركة المجتمعية مع الأفراد، وإظهار مظاهر الحب والفرح والسعادة في عيد الأضحى.

قدمت الورشة غنيمة محمد تراب، أخصائي خدمة اجتماعية ومدرب في التطوير الذاتي والإداري، حيث تضمنت أفكاراً إبداعية لاحتفال الأسرة في العيد، ومظاهر الاحتفال بالعيد، والتخطيط لأنشطة العيد مع العائلة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت خلال الورشة إلى أهمية التخطيط للاحتفال وجعل عيدنا أجمل، وتنفيذ أفكار إبداعية للخروج عن المألوف لنصنع من خلالها أيامنا الجميلة وسعاداتنا واحتفالاتنا التي لا تنسى، باعتبار عيد الأضحى شعيرة متكاملة نستطيع من خلالها نقل أساليب تربوية نفسية لاستخدامها في تعاملنا مع أبنائنا، حيث تعتبر الأعياد والمناسبات الإسلامية استثماراً لجميع أفراد الأسرة والمجتمع في الجانب الفكري والنفسي، بالإضافة إلى صنع الذكريات الجميلة مع من نحب. كما نظم نادي «بركة الدار» ضمن المنتدى التثقيفي محاضرة «وقفة عرفة»، قدمها الدكتور عمار إبراهيم، والتي تضمنت فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ومتى يكون يوم عرفة، وما المستحب فيه، وما أجره.