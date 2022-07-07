«الأرصاد»: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمر تأثيرها إلى الغد

هالة الخياط (أبوظبي)

تتأثر مختلف مناطق الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى يوم غد أول أيام عيد الأضحى المبارك، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وسحب ركامية شديدة السرعة، تتسبب بسرعة الرياح التي تصل إلى 60 كلم في الساعة، وسقوط أمطار تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة التي يرافقها البرد والبرق والرعد أحياناً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية خلال تساقط الأمطار الغزيرة. ويؤكد على ضرورة الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجنب ارتياد البحر لاضطراب الموج أحيانا مع تواجد السحب الركامية، إلى جانب توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة بين المركبات، لا سيما وأن الأمطار الغزيرة والرياح تتسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة حتى يوم غدا السبت هي نتيجة لتأثر الدولة بمنخفض جوي قادم من الشرق ممتد من شمال الهند مروراً بباكستان وإيران وممتد باتجاه الدولة وسلطنة عمان مصحوب بمنخفض في طبقات الجو العليا من الشرق تسبب في تحرك تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من بحر العرب وبحر عمان ومن شمال الهند باتجاه الدولة، مشيراً إلى أن بعض هذه السحب تتخللها سحب ركامية تتطور إلى سحب ركامية ممطرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وبرد أحيانا، والبرق والرعد ونشاط للرياح. وأكد المركز أن حالة عدم الاستقرار الجوي هي حالة طبيعي حدوثها خلال أشهر الصيف.

وأفاد المركز أن مناطق مختلفة من الدولة شهدت أمس تساقط أمطار تفاوتت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، ومن المتوقع أن تتدفق السحب بشكل مستمر، وأحياناً تكون نشطة وأحيان أخرى غير نشطة.

وشهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس الأول سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على كل من مدينة الرياض، ومناطق الفلاح ومروراً بالشامخة والشوامخ وبني ياس والوثبة في أبوظبي.

وأوضح أن السحب المتشكلة أمس لها طبيعة عشوائية، وتطورت إلى سحب ركامية ممطرة في أماكن بسبب زيادة نسبة الرطوبة أو المنخفضات المحلية الصغيرة.



حالات الطوارئ

دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى الاتصال على الرقم 993 في حالات الطوارئ كسقوط الأشجار وتجمع المياه أو سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة، ليتم التعامل معها على وجه السرعة.

وأكدت البلدية أبوظبي على ضرورة اتباع بعض الإجراءات في مواقع الإنشاء في حالات لتقلبات الجوية ومنه إيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة.

وأكدت البلدية ضرورة تنبيه جميع العمال والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها وتوخي الحيطة والحذر، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة، تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.