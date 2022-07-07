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3 مسالخ لاستقبال الأضاحي بأم القيوين
3 مسالخ لاستقبال الأضاحي بأم القيوين
8 يوليو 2022 01:47

سعيد هلال (أم القيوين)

أعلن سالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بدائرة بلدية أم القيوين، عن استعداد مقاصب الإمارة الثلاثة في أم القيوين والسلمة وفلج المعلا، في استقبال الذبائح خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم الخدمات وتنظيمها بالشكل الذي يلبي احتياجات الجمهور خلال أيام العيد، لافتاً إلى أن المقاصب تفتح أبوابها أمام الجمهور طيلة أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.
وأشار إلى أن الدائرة وفرت فريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين بفحص الذبائح والتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، مؤكداً ضرورة فحص المعدات المستخدمة وتهيئة الظروف المناسبة للذبح مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وحذر مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة الجمهور من ذبح المواشي في البيوت والتجمعات السكنية أو في أي مكان خارج مسالخ البلدية، حفاظاً على صحتهم وعائلاتهم من الأمراض الناتجة عن تلوث اللحوم بسبب الذبح في الأماكن العشوائية ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري في المسالخ وتجنب انتشار الأمراض والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وفي حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى التواصل على الخط الساخن للدائرة على الرقم 800898 على مدار الساعة.

المسالخ
الإمارات
أم القيوين
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
بلدية أم القيوين
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