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ضاحي خلفان يطلع على خطط تطوير «دبي للإسعاف»
ضاحي خلفان لدى استقباله مشعل جلفار (من المصدر)
8 يوليو 2022 01:47

دبي (الاتحاد) 

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه صباح أمس مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الجوانب التطويرية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف في إمارة دبي وتحديثها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بما يخدم المواطنين والمقيمين، ويقدم لهم أرقى الخدمات الإسعافية.
ووجه معاليه بالمحافظة على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه خدمات الإسعاف في دبي، وضمان جودتها واستدامتها بما يتناسب مع التقدم الحضاري والكبير الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، ودبي بشكل خاص، مؤكداً معاليه على ضرورة مواكبة أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية فـي مجال الرعاية الطبية، وتقديم الخدمة في الوقت المناسب تلبية لحاجات الناس وبأسرع وقت ممكن، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.
حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لنائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

ضاحي خلفان
دبي
الإمارات
دبي للإسعاف
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
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