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الشريفي يستقبل مكالمات الجمهور بخدمة «عونك»
مكتوم الشريفي خلال رده على مكالمات الجمهور (من المصدر)
8 يوليو 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي مكالمات الجمهور «بخدمة عونك» على الرقم المجاني 8003333 وتواصل مع المتعاملين عن طريق خدمة المحادثة المباشرة (الدردشة) على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الإلكتروني www.adpolice.gov.ae والمكالمات وعبر البريد الإلكتروني.
وأجاب اللواء الشريفي على تساؤلات الجمهور ضمن حرصه واهتمامه بكفاءة وفاعلية إجراءات التواصل والتقدم على الخدمات، و تعرف على توقعات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات الشرطية ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم خلال زيارته لمركز عونك ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية»
ووجه مدير عام شرطة أبوظبي بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مركز الاتصال الموحد (عونك)، و أثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

مكتوم الشريفي
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