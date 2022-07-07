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افتتاح المرحلة الثانية لمبنى المنشآت الإصلاحية بالشارقة
سيف الزري الشامسي يفتتح المرحلة الثانية للمبنى (من المصدر)
8 يوليو 2022 01:47

الشارقة (الاتحاد) 

افتتح اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أول أمس، المرحلة الثانية من المنشآت التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتابعة لإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية.
وحضر الافتتاح، العميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، والعميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمؤسسة، وعدد من ممثلي دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، وشركة براق التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول.
وبدأ الافتتاح بجولة في أروقة المبنى الجديد، واطلاع على باحات إقامة نزلاء المؤسسة، والتعرف على الخدمات التي يحتويها، من عيادات مجهزة بأفضل المعدات الطبية، وخدمات توصيل مستندات النزلاء الذين تم الإفراج عنهم، وخدمات تقديم المواد التموينية للنزلاء، وخدمة إصدار بطاقات مصرفية للنزلاء.
وأطلع قائد عام شرطة الشارقة، على الأنظمة الأمنية والرقمية عالية الكفاءة، وغرفة العمليات المركزية، والآليات المستخدمة لنقل النزلاء، هذا إلى جانب الاطلاع مركبة الأمل التي تعنى بنقل النزلاء المرضى، وكبار السن من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى الجهات الصحية.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، أن مسؤولية شرطة الشارقة لرعاية حقوق نزلاء المؤسسة كبير، وما تقدمه من خدمات ما هي إلا انعكاس للقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات اتجاه الإنسان، دون النظر إلى جنسيته أو دينه أو عرقه، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة في توفير سبل الرعاية والتأهيل والإصلاح للنزلاء لإعادتهم إلى المجتمع على نحو إيجابي، وبما يعزز جودة حياة النزلاء.
وأعرب اللواء الشامسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على اهتمامه ودعمه المستمر لشرطة الشارقة، وحرصه سموه الدائم على متابعة جهودها في كافة المجالات.
وعلى هامش الافتتاح كرم القائد العام لشرطة الشارقة، أربعة من منتسبين المؤسسة، لتميزهم، وتفانيهم في العمل، ودرهم المميز في الارتقاء ببيئة العمل.

الإمارات
سيف الزري الشامسي
الشارقة
شرطة الشارقة
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