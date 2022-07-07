مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات بكلباء

الشارقة (الاتحاد)

دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أمس، مركز الفحص الفني للمركبات في ‏مدينة كلباء، بالتعاون مع مركز تسجيل «إينوك» وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وذلك ضمن ‏الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

حضر الافتتاح، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والعقيد الدكتور علي الكي ‏الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد ‏الشارقة للسياقة، وأحمد المازمي مدير المالية في شركة أصول للخدمات المالية، وحسام سالم ‏الشاوي مدير عام تسجيل وعدد من الضباط.‏

وأكد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن افتتاح ‏مراكز الفحص بالمنطقة الشرقية يأتي ضمن سلسلة المراكز والمحطات، التي أُقيمت بهدف تقديم خدمات ‏متقدمة لفحص المركبات في الإمارة، ولتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.