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مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات بكلباء
سيف الزري الشامسي لدى افتتاح المركز (من المصدر)
8 يوليو 2022 01:46

الشارقة (الاتحاد)

دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أمس، مركز الفحص الفني للمركبات في ‏مدينة كلباء، بالتعاون مع مركز تسجيل «إينوك» وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وذلك ضمن ‏الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.
حضر الافتتاح، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والعقيد الدكتور علي الكي ‏الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد ‏الشارقة للسياقة، وأحمد المازمي مدير المالية في شركة أصول للخدمات المالية، وحسام سالم ‏الشاوي مدير عام تسجيل وعدد من الضباط.‏
وأكد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن افتتاح ‏مراكز الفحص بالمنطقة الشرقية يأتي ضمن سلسلة المراكز والمحطات، التي أُقيمت بهدف تقديم خدمات ‏متقدمة لفحص المركبات في الإمارة، ولتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

شرطة الشارقة
الإمارات
الشارقة
كلباء
سيف الزري الشامسي
تسجيل المركبات
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