مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات بكلباء

الشارقة (الاتحاد)
دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أمس، مركز الفحص الفني للمركبات في مدينة كلباء، بالتعاون مع مركز تسجيل «إينوك» وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.
حضر الافتتاح، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والعقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، وأحمد المازمي مدير المالية في شركة أصول للخدمات المالية، وحسام سالم الشاوي مدير عام تسجيل وعدد من الضباط.
وأكد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن افتتاح مراكز الفحص بالمنطقة الشرقية يأتي ضمن سلسلة المراكز والمحطات، التي أُقيمت بهدف تقديم خدمات متقدمة لفحص المركبات في الإمارة، ولتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.