إعلان مواعيد صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الخميس، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارات الدولة لعام 1443 هـ /2022 م. ووفقا لما نشرته الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، جاءت المواعيد على النحو التالي:
كما أعلن مركز جامع الشیخ زاید الكبیر «إقامة صلاة عید الأضحى المبارك، في تمام الساعة 7:00 من صباح يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة 1443 ھــ / 9 یولیو 2022 م».
وكتب «حرصا على السلامة العامة وصحة الجميع، يدعو المركز جموع المصلين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة والصادرة عن الهيئات المختصة في الدولة».