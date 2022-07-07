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إعلان مواعيد صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
إعلان مواعيد صلاة العيد في إمارات الدولة
7 يوليو 2022 23:29

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الخميس، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارات الدولة لعام 1443 هـ /2022 م.
ووفقا لما نشرته الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، جاءت المواعيد على النحو التالي:

  • مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 هـ /2022 م

كما أعلن مركز جامع الشیخ زاید الكبیر «إقامة صلاة عید الأضحى المبارك، في تمام الساعة 7:00 من صباح يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة 1443 ھــ / 9 یولیو 2022 م».

وكتب «حرصا على السلامة العامة وصحة الجميع، يدعو المركز جموع المصلين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة والصادرة عن الهيئات المختصة في الدولة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صلاة العيد
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
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