«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة

منحت الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة في سويسرا هيئة البيئة - أبوظبي جائزة التميزعن الفئة الذهبية لإدارة الجودة للعام 2022 وذلك تقديراً لأدائها المميز واعتمادها لأعلى معاييرالجودة خلال تنفيذيها لقائمة طويلة من البرامج والمبادرات المبتكرة والتي حققت من خلالها العديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تعد الهيئة المؤسسة البيئية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعتبر أرفع جائزة في نموذج التميز في الجودة تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة.

مثَّل الهيئة في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في برشلونة بإسبانيا مؤخرا، راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وسعود النيادي مدير إدارة إسعاد المتعاملين فيما تم تكريم 43 شركة وإدارة عامة ومنظمة تمثل 38 دولة وقطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأميركيتين وأفريقيا وأستراليا.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي «إن تحسين حالة البيئة والمحافظة على جودتها في أبوظبي هي مهمتنا الرئيسة في الهيئة ونعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ مهامنا في الوقت المحدد وباستخدام أحدث التقنيات واتباع أدق المعايير. ولدى الهيئة فريق مؤهل من الخبراء والمختصين الذين يحرصون على أن يتم تطوير سياساتنا ولوائحنا وفقاً لأحدث البيانات العلمية وباستخدام أحدث التقنيات لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأهداف الطموحة لحكومة أبوظبي في مجال حماية البيئة».

وأضافت «إن الحصول على الجائزة الذهبية للتميزلإدارة الجودة من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة هو دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأننا نجحنا في ترك أثر واضح في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع وستكون هذه الجائزة بمثابة تذكير بأننا بحاجة إلى الحفاظ على معايير الجودة التي يتم تطبيقها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في جميع مساعينا المستقبلية والسعي دائمًا لاستخدام العمليات والأنظمة الحديثة المتطورة لتعزيز جهودنا للحفاظ على البيئة».

المصدر: وام