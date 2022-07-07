الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والثاني عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 12:30 الجزر الثاني عند الساعة 02:48.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.