أبوظبي تزدان استعداداً لعيد الأضحى

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، تركيب آلاف التشكيلات والمجسمات الهندسية الضوئية والشرائط المنيرة المعلقة بين أعمدة الإنارة في عدد من المناطق بجزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب أفراد المجتمع.

واستقبالاً لهذه المناسبة المباركة، عملت فرق البلدية على تركيب لوحات ضوئية متناسقة تجسد روحانيات العيد وما يمثل لدى أفراد المجتمع، حيث تضمنت اللوحات العديد من الأفكار الإبداعية من خلال دمج الطبيعة والفراشات والزهور بالتشكيلات الهندسية التي تتميز بنسبة عالية بالتركيز على كل من اللون الأصفر والأبيض، الذي يعطي كل منهما انطباع السرور والبهجة لمرتادي طرق وجسور مدينة أبوظبي، التي تركزت أعمال التزيين فيها على كورنيش أبوظبي، حيث دائماً ما يظهر بحلة جديدة ومتميزة خلال كافة المناسبات. كما تتميز المجسمات واللوحات الضوئية بطابع فني أنيق، يشكل تحفاً إبداعية تحمل العديد من عبارات المعايدة المتعارف عليها، والمدموجة بعناصر من الطبيعة، ليعطي هذا المزيج المتجانس صوراً جمالية متكاملة، تتماشى مع المناسبة والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي. وتجسد التشكيلات واللوحات الضوئية المستخدمة في زينة عيد الأضحى العديد من العبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: "عيدكم مبارك"، "كل عام وأنتم بخير"، "عساكم من عواده"، "ينعاد عليكم بالخير"، "من العايدين والغانمين"، "من العايدين والسالمين". وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات واللوحات الضوئية التي يتم تركيبها متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.