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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات G20
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات G20
7 يوليو 2022 19:18

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
 وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا- العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
 واستعرض سموه ومعالي جوزيب بوريل التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي يشهدها العالم إضافة إلى العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.
 كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على العمل مع الاتحاد الأوروبي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية. من جانبه أكد معالي جوزيب بوريل أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ترتبطان بعلاقات وشراكة استراتيجية راسخة معربا عن تطلعاته بتعزيز هذه الشراكة إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. حضر اللقاء معالي أحمد الصايغ وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
الاتحاد الأوروبي
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