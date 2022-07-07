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4 خطوات للحصول على الخدمة الذهبية لتطبيق «ذبائح الإمارات»
ذبح الأضاحي في مسلخ
7 يوليو 2022 19:16

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أطلقت بلدية منطقة الظفرة مبادرة الخدمة الذهبية من خلال تطبيق ذبائح الإمارات والذي يتضمن 4 خدمات رئيسة يتم تقديمها للجمهور حيث تتيح التطبيقات شراء الذبائح بمجرد دخول الشخص على التطبيق وكذلك تحديد نوع الذبيحة وطريقة تقطيعها وأيضا طريقة تعبئتها ومكان الاستلام بالإضافة الى توصيلها الى المنازل بسيارات مجهزة.
وتحرص البلدية على تقديم افضل الخدمات لتنال رضا وإسعاد المجتمع والمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والبيئة.
وأكملت بلدية منطقة الظفرة استعدادات المسالخ بمدن المنطقة لعيد الأضحى المبارك، على صعيد الصيانة والنظافة وتعزيز نظام الأمن الحيوي وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة، لتقديم خدمات متميزة للجمهور والمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين.
وتضمنت استعدادات البلدية، تنظيم محاضرات توعية يومياً لجميع العاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعمل فحوصات دورية لكافة العاملين في المسالخ كما يتم تعقيم صالات الذبح والمعدات بشكل مستمر خلال ساعات الدوام في المسالخ كما يتم تعقيم المركبات عند المدخل وتطبيق مبادرة خلك في سيارتك بالإضافة الى تعقيم المركبات بعد استلام الذبائح.
وقامت بلدية الظفرة بتوفير 38 قصاباً و25 عاملاً و12 طبيباً بيطرياً لتسهيل حصول الجمهور على خدمات متميزة في مسالخ الظفرة.
في الوقت ذاته، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الذبح في المسالخ وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين، وذلك لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وترسيخ ركائز الصحة العامة من خلال الوقاية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
كما قامت الهيئة بتكثيف جهودها التفتيشية على المنشآت الغذائية في منطقة الظفرة وذلك للتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بـ«كوفيد-19» والممارسات الصحية للعمال داخل المنشآت الغذائية، والوقوف على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية فيها، والتحقق من فاعلية طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة فيها خلال عمليات التحضير والتقديم، والتأكد من استيفاء العاملين فيها لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية، ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة، والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد نظراً لما تشهده هذه الفترة من زيادة في الإقبال على هذه المنشآت.

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