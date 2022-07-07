الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي: تعديل أوقات منع مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال في عيد الأضحى
شرطة أبوظبي: تعديل أوقات منع مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال في عيد الأضحى
7 يوليو 2022 19:15

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال 50 عاملا فأكثر إلى الالتزام بقرار منع الحركة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع خلال عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 ولغاية الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم ويستثنى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي ومركبات شركات النظافة العامة.
 وذكرت شرطة أبوظبي أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية . وحثت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
عيد الأضحى
آخر الأخبار
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
الرياضي
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
اليوم 10:10
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
عربي ودولي
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
اليوم 10:02
مليون حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
عربي ودولي
مليون حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©