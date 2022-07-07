شرطة أبوظبي: تعديل أوقات منع مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال في عيد الأضحى

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال 50 عاملا فأكثر إلى الالتزام بقرار منع الحركة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع خلال عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 ولغاية الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم ويستثنى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي ومركبات شركات النظافة العامة.

وذكرت شرطة أبوظبي أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية . وحثت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.