الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
7 يوليو 2022 17:07

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة .. 47٪ نمو صادراتنا غير النفطية.. 16٪ نمو الاستثمار الأجنبي .. 126٪ نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة … اقتصادنا بخير وينمو .. ومسيرتنا في تصاعد بحمدالله».

وأضاف سموه: «وخلال الاجتماع أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً .هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة .. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله».

وأضاف سموه: «وأقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة .الإجازة تبلغ عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة ..هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني».

وقال سموه: «وشهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء .. الاتفاقيات تنص على انجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروع جديد خلال ستة أشهر إلى 12 شهر بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر» .

واختتم سموه: «وكان أفضل ختام ليومنا تكريم أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة … رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مجلس الوزراء
آخر الأخبار
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
الرياضي
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
اليوم 10:10
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
عربي ودولي
لافروف يغادر اجتماع مجموعة العشرين في بالي مبكراً
اليوم 10:02
مليون حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
عربي ودولي
مليون حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©