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الإمارات
الإمارات تدين مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي
الإمارات تدين مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي
7 يوليو 2022 16:19

 أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وأسفر عن مقتل جنديين مصريين وإصابة عدد من قوات حفظ السلام المصرية. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
 وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مالي.
 كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. 

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مصر
مالي
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