"السلامة الغذائية" تكثف جهودها التفتيشية على المنشآت الغذائية

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها التفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الخضار والفواكه في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي. ويقوم مفتشو الهيئة طوال أيام العيد بالتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بكوفيد-19 والممارسات الصحية للعمال داخل المنشآت الغذائية والوقوف على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية فيها والتحقق من فاعلية طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية وضمان سلامة الإجراءات المتبعة فيها خلال عمليات التحضير والتقديم والتأكد من استيفاء العاملين فيها لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد نظراً لما تشهده هذه الفترة من زيادة في الإقبال على هذه المنشآت. كما يقدم المفتشون التوعية لمتداولي الغذاء بأفضل الممارسات التي تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وعملية التخزين ونظام التتبع والاسترداد لهذه المنشآت إضافة إلى الطرق الصحيحة للإعداد والتحضير والعرض والتأكيد على أهمية التزامهم بالحفاظ على النظافة الشخصية والتقيد بإرشادات دليل متداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة. وتحرص الهيئة على ضمان وصول الأغذية السليمة إلى كافة المستهلكين من خلال تنفيذها لجملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها في هذا الصدد والتي تشمل زيارات ميدانية ورصد التجاوزات المرتكبة في بعض المنشآت وتقديم النشرات التوعوية والإرشادية سواء للمستهلكين أو أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها وذلك لتوجيههم نحو السبل الأمثل التي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية. ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عامة الجمهور إلى ضرورة التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم والحد من الممارسات الغذائية الخاطئة وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. ​

المصدر: وام