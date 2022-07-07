«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» تستقبل 11 ألف حاج عبر منفذ الغويفات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن استقبال منفذ الغويفات الحدودي ما يقارب 11,000 حاج من حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1443 هـ مع توفير خدمات مميزة وميسرة لجعل حركة عبورهم أكثر راحة وسلاسة، عبر إطلاق مبادرة «واحة الحجاج» التي تعكس حرص الهيئة على ترسيخ قيم وثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز التواصل مع المتعاملين في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة لهم. وتستهدف المبادرة تحقيق مبادئ الخمسين الرامية إلى تحسين جودة الحياة وإقامة مجتمع متماسك ومتلاحم.

وأكدت الإدارة العامة لأمن المنافذ أن تطبيق مبادرة «واحة الحجاج» ساهم في تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متميزة، عبر توفير خيام مجهزة بكامل وسائل الراحة، منها خيمة مخصصة للرجال وأخرى للنساء، لإنجاز إجراءات العبور المتعلقة بالجوازات وذلك أثناء تواجدهم فيها، وتعاونت الإدارة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ مبادرة «خير العشر من ذي الحجة» في منفذ الغويفات الحدودي، والتي تم خلالها توزيع هدايا للحجاج، وساهمت في نشر البهجة بينهم، مشيدةً بجهودها في نشر رسالة التسامح والإحسان داخل الدولة وخارجها.

وقال محمد المقبالي مدير مكتب منفذ الغويفات، إن الهيئة تحرص على توفير كافة الخدمات المتميّزة عبر تهيئة المنفذ لوجستياً وتنفيذ الخطط التشغيلية وإعدادها مسبقاً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في المنفذ لتقديم خدمات تكاملية مشتركة وفق أرقى المعايير لتعزيز مرونة عبور الحجاج، مشيراً إلى أنه يتم فصل حملات الحج عن بقية العابرين وتقليص الزمن المستغرق لإنهاء الإجراءات تيسيراً لهم في رحلتهم براً إلى الأراضي المقدسة.