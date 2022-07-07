"النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة العيد

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى لعام 1443 هجري 2022. وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية. وفي هذا السياق لفت مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً. وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية. أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المعتاد مع زيادة 5 حافلات لخدمات الضواحي والتي سيتم تشغيلها خلال ساعات الذروة المسائية بين الساعة 4 مساءً الى 12 صباحاً بهدف زيادة عدد الرحلات وتسهيل حركة التنقل مستخدمي تلك الخدمات. إضافة إلى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات الحافلات في القطاع الخاص في الإمارة لزيادة عدد رحلات خدمات عبر المدن بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات. ويمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات العامة، من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي. ورفع مركز النقل المتكامل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يُعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام