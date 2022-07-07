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شرطة عجمان تنهي استعدادها لتعزيز السلامة خلال فترة العيد
شرطة عجمان تنهي استعدادها لتعزيز السلامة خلال فترة العيد
7 يوليو 2022 10:17

أنهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان خططها لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وضمان سهولة ومرونة حركة السير ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إنه سيتم نشر الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسية والأماكن السياحية لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية وحوادث السير والمخالفات، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب الاكتظاظ خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأضاف الفلاسي أن تكثيف الدوريات المرورية في إمارة عجمان سيبدأ قبل فترة العيد حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد حيث تنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية وحتى انتهاء إجازة العيد، مناشدا سائقي المركبات بالالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب السرعة الزائدة ومراقبة الأطفال وحمايتهم مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، متمنياً الأمن والسلامة وإجازة عيد سعيدة آمنة خالية من الحوادث. 

المصدر: وام
شرطة عجمان
عجمان
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