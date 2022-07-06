أمطار على مناطق مختلفة في الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

تتأثر مختلف مناطق الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وسحب ركامية شديدة السرعة، تتسبب بسرعة الرياح التي تصل إلى 60 كلم في الساعة، وسقوط أمطار تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة التي يرافقها البرد والبرق والرعد أحياناً. ويحذر المركز الوطني للأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية خلال تساقط الأمطار الغزيرة. وأكد ضرورة الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجنب ارتياد البحر لاضطراب الموج أحياناً مع وجود السحب الركامية، إلى جانب توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة بين المركبات، لا سيما أن الأمطار الغزيرة والرياح يتسببان في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة حتى يوم السبت المقبل هي نتيجة لتأثر الدولة بمنخفض جوي قادم من الشرق ممتد من شمال الهند مروراً بباكستان وإيران وممتد باتجاه الدولة وسلطنة عمان مصحوب بمنخفض في طبقات الجو العليا من الشرق تسبب في تحرك تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من بحر العرب وبحر عمان ومن شمال الهند باتجاه الدولة، مشيراً إلى أن بعض هذه السحب تتخللها سحب ركامية تتطور إلى سحب ركامية ممطرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وبرد أحياناً، والبرق والرعد ونشاط للرياح.

وأكد المركز أن حالة عدم الاستقرار الجوي هي حالة طبيعي حدوثها خلال أشهر الصيف.

وأفاد المركز أن مناطق مختلفة من الدولة شهدت، أمس، تساقط أمطار تفاوتت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، ومن المتوقع أن تتدفق السحب بشكل مستمر خلال اليومين المقبلين، وأحياناً تكون نشطة وأحياناً أخرى غير نشطة. وشهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على كل من مدينة الرياض، ومناطق الفلاح ومروراً بالشامخة والشوامخ وبني ياس والوثبة.

وأوضح أن السحب المتشكلة، أمس، لها طبيعة عشوائية، وتطورت إلى سحب ركامية ممطرة في أماكن بسبب زيادة نسبة الرطوبة أو المنخفضات المحلية الصغيرة.

وتوقع المركز أن يصل تأثير المنخفض إلى مناطق مختلفة من الدولة، داعياً الجمهور إلى تتبع تحذيرات المركز بشكل مستمر من مناطق تشكل السحب الركامية، سيما وأن المركز يمتلك 5 رادارات ترصد حركة السحب الركامية بشكل مستمر وتحدد موقعها.

إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة أبوظبي هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار، وغطت الغيوم مناطق واسعة من العاصمة وضواحيها، وأدى هطول الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المناطق مع رعد وبرق.

وبدأ هطول الأمطار خلال فترتي الظهر والعصر، وأدى إلى انخفاض كبير وواضح في درجات الحرارة بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية ، وانخفضت إلى أقل من 25 درجة مئوية في المناطق التي شهدت تساقط الأمطار مع انخفاض عام لدرجة الحرارة في العاصمة وضواحيها.

وسقطت الأمطار الغزيرة على طريق أبوظبي العين وطريق ياس مع الرياح الشديدة، وفي منطقة الشوامخ ومدينة الرياض وبني ياس ومدينة محمد بن زايد ومصفح وشارع خليفة الدولي من طريف إلى المرفأ، وظلت السماء ملبدة بالغيوم في أرجاء واسعة من العاصمة وضواحيها.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي في حالات الطوارئ، كسقوط الأشجار وتجمع المياه أو سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة، الاتصال على الرقم 993 ليتم التعامل معها على وجه السرعة.

وأكدت البلدية ضرورة اتباع بعض الإجراءات في مواقع الإنشاء في حالات التقلبات الجوية، ومنها إيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة.

وأكدت البلدية ضرورة تنبيه جميع العمال والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها، وتوخي الحيطة والحذر، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة، تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.