محمد الشرقي: القيادة تولي التعليم أولوية فائقة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور المؤسسات التعليمية في دعم منظومة القطاع التعليمي بالدولة، وأهميتها في رفع مؤشراتها التنافسية العالمية في محور التعليم بهدف تحقيق استدامته وتحسين جودته. جاء ذلك خلال تكريم سموّه لدفعة خليفة من أوائل الثانوية العامة من إمارة الفجيرة للعام الدراسي 2021 - 2022 في الحفل الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بمدى حرص قيادة دولة الإمارات على الاهتمام بالتعليم وإعطائه أولوية فائقة عبر انتهاج أفضل النظم العالمية في الممارسات التربوية والتعليمية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمؤسسات القطاع التعليمي في الإمارة، ومتابعة سموه لسير العملية التعليمية ومُخرجاتها. وهنّأ سموّه، الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، مُثنياً على جهودهم ومثابرتهم لتحقيق نتائج مشرفة واجتياز هذه المرحلة التعليمية الهامة، متمنياً سموه لهم المزيد من النجاحات في المراحل الدراسية القادمة، وحثهم على مواصلة مسيرة البحث والمعرفة ليتبوأوا أدوارهم ومسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وقال المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة - في كلمته التي ألقاها خلال الحفل - إنّ حكومة الإمارات في سعيٍ دائمٍ لضمان حصول الطلبة على كافة أشكال الدعم في جميع المراحل الدراسية بما يسهم في خلق تجربة دراسية ناجحة تُثري العقول لبناء المستقبل، كما ثمّن دعم سمو ولي عهد الفجيرة، ومتابعته الدائمة وتكريمه للمبدعين والمتفوقين من أبناء الفجيرة في مختلف المجالات الثقافية.

وألقى الخرّيج محمد المطيري كلمة بالنيابة عن زملائه المُكرّمين، قال فيها إنّ جهود الخريجين ستتواصل في رحلة التعليم والتميز في سبيل خدمة الوطن ودعم مسيرته الوطنية في ظل قيادته الرشيدة. وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، عدداً من طلبة وطالبات من مدارس إمارة الفجيرة، الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدولة والإمارة، في الصف الثاني عشر في مسارات النخبة، والعام والمتقدم، والتكنولوجيا والخاص. كما كرّم سموه الطالب محمد علي اليماحي الحائز لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في الدورة السادسة للمسابقة 2022 على مستوى دولة الإمارات، متمنياً سموه له دوام التميز والنجاح.

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسندية السماحي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وعدد من المدراء والمسؤولين بالفجيرة، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.