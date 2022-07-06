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«خليفة التربوية» تنظم زيارة للفائزين إلى قصر الوطن
خلال الزيارة (من المصدر)
7 يوليو 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارة للفائزين في دورتها الخامسة عشرة 2022 إلى قصر الوطن للتعرف على هذا الصرح المعماري البارز، وما يمثله كأحد معالم النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة أهمية هذه الزيارة التي ضمت الفائزين والمنسقين والمحكمين للجائزة على مستوى الوطن العربي، بما يتيح لكل منهم الاطلاع على هذا الصرح الوطني البارز، حيث تجولوا في أروقته وتعرفوا على مرافقه بالإضافة إلى زيارة مكتبة قصر الوطن التي تمثل أحد المعالم الثقافية والفكرية المرموقة على مستوى الدولة والمنطقة.
وأشاد الفائزون والمنسقون والمحكمون بما شاهدوه في قصر الوطن، مؤكدين أنه يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي باتت نموذجاً فريداً في بناء الإنسان والتنمية الوطنية، وهو نموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً ومصدر فخر للعرب جميعاً.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
أبوظبي
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