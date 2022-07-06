شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في سوريا

دبي (الاتحاد)

توّج تحدّي القراءة العربي في دورته السادسة الطالبة شام محمد البكور بالصف الأول في مدرسة صبحي داية بطلة على مستوى الجمهورية العربية السورية من بين 61.099 طالباً وطالبة مثلوا وطنهم سوريا خلال مشاركتها الأولى من نوعها في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية. وتم إعلان فوز الطالبة شام محمد البكور خلال فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، والتي أُقيمت برعاية وزارة التربية السورية.

وإلى جانب الفائز الأول على مستوى سوريا، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الجمهورية كلاً من ماري عبدالناصر خضور من الصف الحادي عشر في مدرسة علي داود، ومدحت زياد يوسف من الصف العاشر في مدرسة عفيف نصر، وسعاد جاسر من الصف الحادي عشر في مدرسة الثانوية الشرعية، وتالا مراد من الصف السادس في مدرسة منارة شهباء المجتمعية، وجودي أحمد من الصف السابع في مدرسة ثانوية المعظمية، ويقين أسعد جميدة من الصف الرابع في مدرسة بدرالدين عينان، وجودي جاسم حميش من الصف الحادي عشر في مدرسة زكي الأرسوزي، وألمى محمد فجر من الصف الرابع في مدرسة جمعية مدارس المرأة العربية الخاصة، ووسام علي أنيس من الصف الثامن في مدرسة ثانوية حزنة للبنين-الأمانة السورية.

وحظيت مدرسة بنات الشهداء من منطقة دمشق التعلمية بالمركز الأول في فئة «المدرسة المتميزة»، في حين حلت ثانوية الشهيد غازي الدبس من منطقة السويداء التعليمية بالمركز الثاني والثانوية الشرعية الأولى للبنات منطقة حلب التعليمية بالمركز الثالث.

وفي فئة «المشرف المتميز»، فازت حنين عبدالله بالمركز الأول ومحمد دحدوح بالمركز الثاني وشمس الأسعد بالمركز الثالث.

وتوجه معالي الدكتور دارم طباع وزير التربية في الجمهورية العربية السورية بالتهنئة لجميع الفائزين والمشاركين في تحدي القراءة العربي من طلاب سوريا

وأعربت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تطلع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمزيد من التعاون الثنائي ولما ستحمله الدورة المقبلة من تحدي القراءة العربي، متوجهةً بالتهنئة إلى أبطال تحدي القراءة العربي في سوريا وكل من شارك في نجاح فعاليات التحدي، وخصت بالشكر وزارة التربية ومختلف مديريات التعليم وإدارات المدارس والمشرفين.