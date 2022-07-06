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محمد بن سعود: دعم أصحاب الدخل المحدود يحقق الرفاه الاجتماعي
محمد بن سعود: دعم أصحاب الدخل المحدود يحقق الرفاه الاجتماعي
7 يوليو 2022 01:33

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم أصحاب الدخل المحدود تدشن مرحلة جديدة في مسيرة الخير والعطاء الإماراتي وحرص القائد على تحقيق الرفاه الاجتماعي، وضمان الحياة الكريمة لشعبه، بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وقال سموه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن الذي يُعد الثروة الأغلى وجوهر مسيرة الوطن التنموية والحضارية.
وأضاف سموه: إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي المواطن أولوية، كونه يأتي في مقدمة خططها الاستراتيجية، ويمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وهو ما يجسد نهج الإمارات الراسخ في الاهتمام بأبناء وبنات الوطن، والارتقاء بمستواهم المعيشي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين على مستوى الدولة.

محمد بن سعود القاسمي
الإمارات
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