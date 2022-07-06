نهيان بن مبارك: كونجرس الإعلام رسالة سلام

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن انعقاد الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة يطلق رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم. وقال معاليه في تصريحات له: «الكونجرس العالمي للإعلام من شأنه أن يسهم بأعماله وأنشطته في تأكيد دور وسائل الإعلام في نشر التعاون والتفاهم والتسامح بين الأفراد والأمم والشعوب ودورها في توعية الإنسان والارتقاء بمعارفه وقدراته كي يكون مواطناً صالحاً قادراً على التفاعل الإيجابي مع كافة متطلبات العصر وتحدياته». وأضاف معاليه أن وسائل الإعلام تعد أدوات فعالة لنشر مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع والعالم، وهي المبادئ التي تشكل أساساً متيناً لجعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التعايش السلمي والتعددية الخلاقة وضمان أن يشارك الجميع في مسيرة الدولة. وأشار معاليه إلى أن شعب الإمارات العظيم وقيادته الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصون كل الحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع الجميع ويسعون باستمرار إلى تحقيق التواصل والتعارف والمحبة بين جميع سكان العالم. وأعرب عن تمنياته للكونجرس العالمي للإعلام النجاح والتوفيق وأن يكون خطوة مهمة على طريق صياغة مستقبل ناجح لقطاع الإعلام في المجتمع والعالم، وبحيث تكون وسائل الإعلام وكما نرجو لها أداةً للتعارف بين البشر ومكافحة الجهل بالآخر والتخلص من الصور النمطية السالبة عنه، بل وأيضاً تكون وسائل الإعلام منصة مهمة يعتاد الجميع من خلالها على تبادل الأفكار والمبادرات والعمل على تحقيق مستقبل للبشر يتسم بالسلام والوفاق والاحترام المتبادل بين الجميع.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بانعقاد الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي وبكافة الخبراء والمختصين المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم من جميع أنحاء العالم، متمنياً لهم طيب الإقامة على أرض الإمارات وأن يكون مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.