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«أبوظبي للصيد والفروسية» يُطلق مُسابقات تراثية وفنية
«أبوظبي للصيد والفروسية» يُطلق مُسابقات تراثية وفنية
7 يوليو 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن بدء الترشّح للمُشاركة في مُسابقاته التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة، التي تشمل 25 فرعاً وفئة، مُشيراً إلى أنّ التسجيل مُتاح لغاية يوم 31 أغسطس 2022، حيث تمّ رصد 43 جائزة لمُختلف المُسابقات.
وتُقام الدورة القادمة الـ(19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتمّ اعتماد ثيمة الحدث للدورة القادمة «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، انعكاساً لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة. وأكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ هذه المسابقات المميزة تهدف لتعزيز جهود الحفاظ على التراث والتقاليد الأصيلة وصون البيئة والصيد المُستدام.

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الإمارات
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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