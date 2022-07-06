مدير عام «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: فحص تشوهات القلب الخلقية لـ30 ألف طفل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن أكثر من 30.000 طفل تم فحصه منذ بدء برنامج للفحص المبكّر عن تشوّهات القلب الخلقية الحرجة لحديثي الولادة، من خلال قياس نسبة تشبع الدم بالأوكسجين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ البرنامج بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات للولادة.

وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن «البرنامج تمكن من تحقيق نتائج متميزة للغاية، حيث بلغت نسبة الالتزام بتطبيقه أكثر من 99%، كما تم التقليل بالوقت المستغرق للتشخيص والكشف عن التشوهات القلبية من 39 إلى 15 يوماً؛ أي بمعدل خفض وتقليل الوقت المستغرق 24 يوماً».

وأشار إلى أن برنامج فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة بالمستشفيات التابعة للمؤسسة، قام أيضاً بفحص 30 ألف طفل منذ بداية توفير الخدمة.

وذكر أن مبادرة تحدث لنسمعك أجرت أكثر من 4000 مكالمة لتقديم الاستشارات النفسية والدعم النفسي لكافة الجمهور من قبل أخصائيين نفسيين مدربين، وتقدم الخدمة وفق سياسة معتمدة تضمن السلامة والجودة، وتتم إحالة الحالات إلى عيادة التطبيب النفسي عن بعد، إن لزم، أو توجيهها لقسم الطوارئ بالمستشفى وفقاً لتقييم الحالة.

ولفت السركال، إلى تطوير لوحة مؤشرات تحكم خاصة بالصحة النفسية لمتابعة معرفة مستوى تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية ومدى امتثالها لاستراتيجية الدولة في تقديم أفضل خدمات صحية، موضحاً أن هذه التطوير استهدف الفجوات القائمة للعمل على وضع خطط مستقبلية والتنبؤ بها لتجنبها، كما تهدف اللوحة إلى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة لرعاية المرضى وسلامتهم.

وأعلن أن عدد الوصفات التي تم صرفها من الروبوت من بداية عام 2022، بلغ 58212 وصفة دوائية من خلال الصيدلية الروبوتية، بمستشفيات إبراهيم بن حمد عبيد الله – رأس الخيمة، القاسمي – الشارقة، عبد الله بن عمران للنساء والولادة – رأس الخيمة، القاسمي للنساء والولادة والأطفال – الشارقة. وأفاد أنه يتم عن طريق الصيدلة الروبوتية، التحضير الآلي للأدوية بسرعات عالية تتراوح بين ثماني ثوانٍ و12 ثانية لصرف الدواء الواحد، وصرف حتى 2000 علبة دوائية بالساعة الواحدة، إضافة إلى خاصية الالتقاط المتعدد لكل ذراع روبوتية، وحفظ مخزون دوائي بكثافة تخزينية عالية تصل إلى 45 ألف علبة دوائية عن طريق باركود خاص لكل علبة، وهو ما يفوق المخزون اللازم لصرف شهر كامل ضمن مساحة صغيرة، من دون حدوث أي احتمالات لأي أخطاء. من دون حدوث أي احتمالات لأي أخطاء. وشدد، على أهمية التوسع في تطبيق الروبوتات لتحضير وصرف الأدوية من دون أي تدخل بشري وابتكار تطبيق ذكي يتيح للمتعامل التفاعل المباشر مع أنظمة الصيدلة وإضافة منصات الصرف الآلي للأدوية. وقال: «هذه المشروع الذي تتبناه المؤسسة، يأتي ضمن استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتقليل مدة انتظار المرضى، لتلقي الخدمة من دون عناء الانتظار الطويل أمام الصيدليات».

وأضاف: استطعنا من خلال هذا المشروع تحقيق الإدارة الرشيدة للمخزون واستخدام الباركود كأداة لتقليل الأخطاء الطبية، والتأكد من حفظ الأدوية على النحو الأمثلة».

«وريد»

أكد السركال، أن النظام الإلكتروني لدعم القرار السريري وخطط الرعاية والإجراءات الصحية القائمة على الأدلة والبراهين في نظام «وريد»، ساعد المؤسسة بشكل كبير وحيوي في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للجمهور، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي شرعت المؤسسة بالعمل عليه في مطلع العام 2021، حاز جائزة زمام – السيفير للعام 2020-2021، عن فئة المؤسسة الرائدة في تطبيق أنظمة دعم القرار السريري القائم على الأدلة والبراهين، لدوره في ضمان سلامة المرضى وتقليل المخاطر، وتوفير الدعم في اتخاذ القرارات السريرية لحالات أو إجراءات طبية معينة، ورفع جودة وكفاءة البيانات والتشخيص الأمثل، مما عزز ثقة المتعاملين وسعادتهم.