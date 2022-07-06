«الصحة» تستعرض تجربتها بإدارة القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجربتها المتميزة في إدارة وحوكمة جائحة كوفيد-19 من خلال الاستباقية والمرونة وسرعة الاستجابة، بناء على توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة والدعم اللامحدود للقطاع الصحي وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وطنية وإنسانية، ودعم كفاءة المنظومة الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية BIO 2022 الذي عُقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور وفود حكومية رفيعة المستوى وشركات طبية ودوائية بارزة من عدة دول، حيث شارك من الوزارة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي.