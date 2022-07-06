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الإمارات
فريق من جامعة خليفة الأول في مسابقة دولية
خلال المسابقة (من المصدر)
7 يوليو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق بحثي من مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك»، والذي يتخذ من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مقراً له، بالمركز الأول في مسابقة «فيدسيس 2022» لاستخراج البيانات والحلول، بهدف تطوير أفضل الابتكارات العملية في مجال التنبؤ بالتكاليف المرتبطة بعقود شحن البضائع. تنافس فريق «إبتيك» مع 135 فريقاً من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث فاز بالجائزة الأولى، وذلك عن الحل المبتكر الذي طوره الفريق. وفي هذا الصدد، سيقوم فريق «إبتيك» بتقديم ورقة بحثية قصيرة خلال جلسة خاصة في النسخة الـ17 من مؤتمر علوم الكمبيوتر والأنظمة الذكية (فيدسيس 2022) المقرر عقده في الفترة ما بين 4 إلى 7 سبتمبر هذا العام في العاصمة البلغارية صوفيا. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يؤكد فوز فريق إبتيك على 135 فريقاً عالمياً القدرات العالية في الابتكار لدى الفريق الذي طور أفضل نموذج لتعلم الآلة لشحن البضائع».

جامعة خليفة
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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