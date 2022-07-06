تشكيلات ضوئية في شوارع العين ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك

محمد البلوشي (العين)

انتهت بلدية مدينة العين من تركيب تشكيلات ضوئية مميزة على امتداد شوارع وميادين المدينة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من خلال اختيار تشكيلات مستمدة من روحانية ومعاني العيد تمتد على أكثر من 15 كيلومتراً، كما تستعد البلدية لتقديم عروض مميزة للألعاب النارية تقام بمبنى بلدية مدينة العين الأيقوني الساعة 8 مساء أول أيام عيد الأضحى.

ويركز مشروع تزيين المدينة لعيد الأضحى لهذا العام على بعض التقاطعات والشوارع الرئيسة والحيوية كشوارع وسط مدينة العين والمركز الإداري بمجمل 10 شوارع تزينت بأكثر من 180 وحدة من التشكيلات الهندسية المضيئة.

وجاء اختيار الأشكال والتصاميم لأعمال الإنارة المستخدمة في الزينة وفقاً لتشكيلات هندسية مستوحاة من روحانية المناسبة ومعانيها الجليلة، حيث اعتمدت أغلب التشكيلات الهندسية الضوئية على عبارات التهاني ورموز الهدايا والزخارف بألوان متنوعة، لإضفاء المزيد من البهجة والجمال على ميادين المدينة.

السعادة والبهجة

وتحرص بلدية مدينة العين في جميع المناسبات الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع، ونشر السعادة والبهجة، حيث جاءت زينة هذا العام لتتناسب مع أجواء وقيم المناسبة، بما يبهج الزوار ومستخدمي الطريق، مع الإبقاء على أنوار الزينة طوال أيام عيد الأضحى لتكون مدينة العين متألقة بالأنوار خلال هذه المناسبة الدينية، ولتعكس الوجه الحضاري وتجسد معاني وقيم وروحانية العيد والعادات والتقاليد الوطنية.